Verrà rimosso dalla Protezione Civile di Strambino il primo nido biellese di calabrone asiatico

Serata molto affollata Venerdì 25 ottobre 2024 al Circolo “Su Nuraghe” di Biella per la relazione sulla Vespa velutina, conosciuta come calabrone asiatico, specie aliena recentemente apparsa sul nostro territorio e che rappresenta una seria minaccia per le api e gli altri insetti impollinatori. Pericolosa anche per l’uomo.

Ha introdotto la serata Battista Saiu, Presidente del Circolo sardo, che ha sottolineato come iniziative di questo genere rientrino a pieno titolo tra le finalità del Circolo in virtù degli accordi con l’Agenzia Fo.Re.S.TA.S, (Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna).

La struttura governativa tecnico-operativa della Regione Autonoma della Sardegna per il settore forestale e ambientale, fornisce le essenze botaniche che compongono il giardino mediterraneo di “Nuraghe Chervu”.

Relatori Paolo Detoma, Presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori, responsabile della Oasi delle Api, “casiddos de Nuraghe Chervu”, Enrico Laguzzi, Presidente dell’Associazione regionale piemontese “Aspromiele” e il tecnico Gianluigi Bigio che ha coordinato il monitoraggio sul territorio.

Gli interventi hanno illustrato il ciclo biologico dell’insetto, le differenziazioni morfologiche dei vari tipi di vespa, le modalità di spostamento dai Paesi di origine, la progressione in Europa e in Italia, i danni che provoca agli alveari, la sorveglianza del territorio per il suo controllo.

Al termine, è stato proiettato un filmato che ha documentato la tecnica di individuazione del nido di vespa velutina presente nel territorio di Verrone. In questo particolare caso, alla vespa era stato applicato un sensore per suo tracciamento fino al nido con tecnica di radio-telemetria.

Nel corso della discussione è stata accolta la disponibilità della Protezione Civile di Strambino per distruggere il nido nel comune di Verrone.

Oasi delle Api, “casiddos de Nuraghe Chervu”, di Biella è strumento di educazione ambientale - visite guidate gratuite a privati cittadini e a tutte le scuole che ne fanno richiesta.