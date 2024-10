Biella, Linea Verde torna in città: oggi le prime riprese.

Il programma di Raiuno “Linea Verde Italia” presto offrirà una panoramica di Biella, dedicando una puntata al nostro territorio. In onda dalle 12.25 del sabato e condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, la puntata affronterà, come di consueto, le tematiche della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale, con particolare attenzione alla sostenibilità, green economy, agricoltura urbana e riciclo nella moda e nell’artigianato, oltre all’innovazione in tutte le sue forme.

Oggi, martedì 29 ottobre, si terranno le prime riprese e durante la mattina di mercoledì sarà possibile osservare la troupe televisiva nei principali luoghi della città, a partire dalle 8.30. Prevista piazza Duomo, piazza Cisterna, un focus su Palazzo Lamarmora e le antiche vie del Piazzo, compresa piazza San Giacomo, al di sotto dei portici.

Storia, cultura e tradizioni biellesi, energia e innovazione, per portare sul grande schermo un ritratto affascinante e autentico del territorio.