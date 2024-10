Viverone, ecco i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Per sostenere le famiglie in difficoltà, torna a Viverone l’iniziativa dell’amministrazione comunale che prevede l’erogazione di buoni per l’acquisto di beni di prima necessità che dovranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024 negli esercizi convenzionati.

Le domande possono essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune, a partire dal giorno 28 ottobre 2024 e fino al 8 novembre 2024.