Evolution Horizon Award: il 4 novembre convegno e premio a Milano per celebrare l’innovazione delle imprese italiane

È iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che MORENEWS- il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - ha voluto ed organizzato per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione. Il prossimo 4 novembre infatti, i riflettori a Milano saranno puntati su un premio celebrativo ma anche e soprattutto, educativo, su una serata di incontro e di scambio e in generale, un riconoscimento alle aziende, persone e organizzazioni che vedono l’innovazione e la sostenibilità, come il processo imprescindibile per la longevità del proprio business. Le celebrazioni di quella che sarà una giornata dai contenuti molto interessanti, inizieranno alle ore 15,30 nell’innovativa cornice dell’Auditorium Testori, all’interno di Palazzo Lombardia dove, nel corso del convegno

“ Sostenibilità e innovazione: la mobilità per il futuro” organizzato da Regione Lombardia e MoreNews, un simposio di relatori eccellenti, si focalizzerà su nuove prospettive tecnologiche, innovazioni emergenti in tema di mobilità sostenibile e, soprattutto, idee virtuose, incontrando aziende ed istituzioni, per illustrare lo stato dell’arte delle buone pratiche che si stanno affrontando nella transizione verso stili di vita più sostenibili. Una chiave di lettura importante, per approfondire la complessità di un argomento che prevede molteplici interazioni tra aspetti sociali , economici, politici ed ambientali, che interessano soprattutto i grandi spazi abitati, dove è previsto, si concentrerà la maggior parte della popolazione mondiale entro metà di questo secolo. Una popolazione che, del resto, diventa sempre più dinamica e richiede spostamenti più agevoli da e verso le città, tra i centri urbani e le aree periferiche, tramite infrastrutture efficienti e nuove tecnologie pulite. Al termine del convegno, verranno annunciati ì nomi delle 24 aziende finaliste e vincitrici, del premio Evolution Horizon Award, che verranno poi premiate nel corso della cena di gala, a partire dalle ore 20, presso la Immersive Room 360, dell’Enterprise Hotel di Milano, in Corso Sempione, 91.

Alla Cena di Gala sono previsti ospiti importanti del mondo dello sport, della radio, della televisione, - come Alessandro Costacurta, ex calciatore, bandiera indimenticabile del Milan ed oggi affermato commentatore di Sky Sport; Vanessa Grey, cantante e speaker radiofonica di RTL 102.5; Roberto Giacobbo, conduttore televisivo di Mediaset e autore di programmi di successo, come Freedom oltre il confine- che si intratterranno con i partecipanti ed i premiati, e saranno fonte di video interviste per i media presenti.

Sarà inoltre dato spazio a Mediafriends, la Onlus della famiglia Berlusconi, che è charity partner del premio Evolution Horizon Award. In particolare, il segretario generale, Massimo Ciampa, con un progetto che mira a coinvolgere i giovani alla scoperta della musica in modo libero e accessibile a tutti: l’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi.

All’interno della scuola di musica “Ottava Nota”, i ragazzi del quartiere periferico di Milano Salomone-Forlanini, hanno infatti l’opportunità di ritrovarsi per suonare insieme gratuitamente, guidati da insegnanti qualificati con cui condividere la gioia della musica. L’obiettivo è quello di fornire un’alternativa positiva alla strada, che aiuti a superare le difficoltà personali, facendo emergere allo stesso tempo potenzialità e competenze musicali. La proposta didattica è quindi pensata per tutti, indipendentemente delle competenze pregresse. L’orchestra è inclusiva, aperta a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 20 anni ed accoglie anche ragazzi con disabilità, aiutandoli a sviluppare senso di appartenenza, di comunità ed a sperimentare un ambiente accogliente e gratificante attraverso la musica. Agli incontri settimanali si alternano esibizioni pubbliche a Milano e in Lombardia.

Un programma particolarmente ricco e variegato quello di questa nuova kermesse, che permette alle aziende con le migliori best practices, di far parlare di sé, di quello che fanno di particolarmente valido ed interessante e di farlo conoscere massivamente.

“Le aziende avranno non solo l’opportunità di favorire la loro brand reputation” ha affermato Chiara Osnago Gadda, event manager del premio “ma anche di far emergere e rafforzare le relative capacità concorrenziali. Accendendo, in sintesi, i riflettori sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo, ma capace, soprattutto, di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda. L’obiettivo è infatti quello di generare una spirale positiva basata su cultura, consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione, su tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione: dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere al food, dalle costruzioni alla salute, dalla moda al turismo”.

