Calabrone Asiatico, emergenza anche in provincia di Biella, il settore apistico trema FOTO e VIDEO

Non c'è pace nemmeno per il settore apistico biellese, che vanta ancora un'economia importante e una produzione di altissima qualità di vari mieli. Il cambiamento climatico continua a mietere vittime nell'ecosistema, e dopo una stagione avara di polline e fiori melliferi che ha decimato la popolazione delle api e messo in difficoltà gli apicultori, è in arrivo un'altra sciagura che si chiama " Calabrone Asiatico" o "Vespa Velutina".