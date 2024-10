Tennis tavolo, Vincono Unipol Sai di Bocchio e Rammendatura MB Line e restano al comando

Nella serata di Venerdì al PalaAguggia e' andata di scena la giornata di campionato regionale per lo Splendor tennis tavolo .

Vincono entrambe le formazioni cossatesi, i locali si impongono in C2 al TT Biella al termine di un combattuto incontro deciso per i cossatesi dai punti di Matteo Bianchetto e Michele Capodiferro (2) e Gabriele Pronesti (1), per gli ospiti invece vanno a segno Luca Lanza e Mattia Noireldin, che fissano lo score sul 5 a 2 .