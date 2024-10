Pallamano, al via il campionato: ko all'esordio per Vigliano

Nello scorso fine settimana è iniziato il campionato FIGH Under 16 maschile. La squadra di Vigliano è stata sconfitta in trasferta per 12-38 da Crenna, formazione che è accreditata ad essere tra le prime due formazioni di un girone eliminatorio composto anche dalle squadre di Vigevano, Ferrarin Milano e San Martino Siccomario.

La prossima gara sarà invece casalinga e disputata alla Palestra Grosso di Verrone domenica 3 novembre alle 18 con Ferrarin Milano.