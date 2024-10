Pallavolo, Bonprix ko ad Alessandria

Prestazione sufficiente, ma serve di più. Come all’esordio a Moncalieri, il Bonprix TeamVolley non demerita ma deve tornare a casa a mani vuote. Alessandria Volley si impone 3-0 e si conferma una delle big del girone nazionale di Serie B2.

PARTITA

Solito sestetto per coach Preziosa: Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Gualinetti in banda, Fizzotti libero, Bonini e Fallarini centrali.

Primo set che parte davvero bene per le lessonesi: quattro punti di fila e coach Bellagotti (grande ex di turno) richiama le sue ragazze in panchina sul 2-6. Al rientro, sei punti in fila delle padrone di casa costringono lo staff del TeamVolley a fare altrettanto sul 9-8. Il parziale è equilibrato ma le biancoblù piazzano la seconda spallata, con uno 0-5 che sembra indirizzarlo verso la loro causa. Entrano De Carlini e Biasin, purtroppo però i time-out di Alessandria funzionano alla grande: si passa da -3 a +2 in un amen, coach Preziosa prova a rompere l’inerzia ma – complice anche un pizzico di fortuna – le ragazze dell’Acrobatica si prendono il set sul 25-22.

Nella seconda frazione il copione cambia, seppur a livello impercettibile. Alessandria mette il naso avanti fin da subito e il Bonprix deve inseguire. Lo staff lessonese chiama il tempo sul 14-11 e sul 20-17, rientra De Carlini e debutta Daffara. Il TeamVolley mette un po’ di pressione nel finale, con una girandola di cambi che però non impedisce ad Alessandria di bissare il 25-22.

La partenza del terzo set è ancora coraggiosa, le biancoblù scappano anche sul +3 con un attacco di Gualinetti ma il solito provvidenziale time-out regala un controparziale di 12-3 che rimette tutto sui binari alessandrini. Ormai il destino è scritto, basta solo un piccolo sforzo nel finale alle padrone di casa per chiudere la serata sul 25-20.

COMMENTO

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Una partita difficile, contro una squadra che ha fatto un’ottima prestazione in tanti fondamentali: a muro, in contrattacco, in battuta. La chiave della partita è stato il primo set: noi abbiamo giocato meglio, le abbiamo messe in difficoltà conducendo nel punteggio, ma ad un certo punto abbiamo pasticciato. Un peccato mortale, che non puoi permetterti contro un avversario qualitativamente forte. Mi vengono in mente un paio di palloni tornati nel nostro campo e non sfruttati. Alessandria ha avuto anche un po’ di fortuna, con due deviazioni del nastro in due azioni decisive, che ci hanno tagliato le gambe. Sotto 1-0 loro hanno giocato meglio e noi non siamo salite di livello, come era necessario fare. Hanno meritato, si sono dimostrate superiori grazie a un gioco imprevedibile che non siamo riuscite a contrastare. I parziali sono eloquenti. Mi dispiace, perché la distanza tra noi e loro c’è, ma non così tanta da non poterci giocare la partita in modo più equilibrato. Prendiamo atto del risultato e ci rimbocchiamo le maniche: come avevamo già capito a Moncalieri, non possiamo fare un match sufficiente, serve di più. Sabato ci aspetta una partita casalinga contro un avversario in difficoltà, che abbiamo già trovato in amichevole. Serve continuità di rendimento”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 3a giornata

PalaCima di Alessandria

Acrobatica Group Alessandria Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0

(25-22/25-22/25-20)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Daffara, Diego 6, Gualinetti 15, Biasin, Francoli, Bonini 5, Fallarini 2, De Carlini, Macchieraldo 1, Filippini 10, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.