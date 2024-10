A Gaglianico castagne per tutti foto Mattia Baù per newsbiella.it

Sono state tante le castagnate che sono state annullate in questi giorni per via del maltempo e rimandate.

A Gaglianico la Pro Loco ha però sfidato il tempo e nella giornata di oggi ha distribuito a grandi e piccini quasto frutto prelibato che ben si accompagna a queste giornate autunnali.

Tra ottobre e novembre quasi in ogni comune o regione d'Italia si possono trovare varie feste della castagna e tante persone cucinano la castagne arrosto anche per i morti. Tradizione vuole che visto che si pensava che i defunti tornassero alle loro case, si cambiavano le lenzuola, affinché potessero riposare bene dopo il lungo viaggio. E non solo: ai morti che tornavano bisognava preparare del cibo, possibilmente fave o castagne, e un catino d'acqua perché potessero lavarsi.