Chiavazza, incendio in un'abitazione in via della Vittoria, strada chiusa FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Le notizie sono ancora frammentarie, ma in via della Vittoria a Chiavazza in questo momento stanno operando 4 mezzi dei Vigili del Fuoco, sembra per in incendio di un'abitazione.

Sul posto c'è anche la Polizia Locale che ha chiuso la strada. Per andare a Ronco è quindi consigliato passare da via Coda.

Non sembra siano rimaste coinvolte persone.

Seguiranno aggiornamenti.