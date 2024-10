A Verrone si sono svolte visite senologiche in ambulatorio

Ieri, sabato 26 ottobre a Verrone la "Camminata in rosa" è stata rimandata causa maltempo, ma sempre grazie alla disponibilità della dottoressa Cinzia De Candia della Lilt, chi ha voluto ha comunque avuto la possibilità di accedere gratuitamente per una visita senologica ad accesso diretto nel Comune di Verrone presso l’Ambulatorio Medico Comunale in Piazza Marandono.