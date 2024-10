A Miagliano attenzione alla viabilità in via Lanati per Case Code

Attenzione alla viabilità a Miagliano: nei giorni 28-29-30-31 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e comunque fino a completa ultimazione dei lavori previsti, via Lanati per Case Code sarà chiusa su disposizione del Comune per permettere operazioni di manutenzione straordinaria di taglio piante per garantire la sicurezza in caso di futuri e avversi eventi meteorologici.