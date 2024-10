Biella, “Attraversare la Crisi”: l’incontro informativo per gli assistenti sociali.

Scelte finanziarie più consapevoli, comprensione dei contratti e dei vincoli economici legati ai servizi, gestione delle bollette e dei consumi domestici. Occorrere essere attrezzati per “Attraversare le Crisi” e restare in linea di galleggiamento.

Non è semplicissimo, ma nemmeno impossibile: basta adottare alcuni accorgimenti e compiere determinate azioni. Cosa fare e come farlo dovrebbe essere alla portata di tutti, ma diventa fondamentale per i nuclei familiari più fragili e per gli anziani, soprattutto quando sono soli.

Spesso, purtroppo, anche per gli addetti ai lavori non è semplice districarsi nel ginepraio delle normative vigenti.

Ecco perché N.O.I. (Nucleo Operativo Integrato) per la Casa, ha organizzato un incontro rivolto agli Assistenti sociali di Biella, ovvero a quella categoria professionale che prima di chiunque altro può intervenire tempestivamente in difesa degli assistiti (siano essi famiglie e persone sole) per metterli al riparo dal problema dell'indebitamento o, peggio ancora, del sovraindebitamento.

“Attraversare le Crisi” è il titolo dell'appuntamento in programma lunedì 28 ottobre prossimo (con inizio alle ore 14.30) nella sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in via Garibaldi 14/A.

Sarà il dott. Antonjo Cajelli, esperto di educazione finanziaria e gestione delle crisi economiche, a condurre la tavola rotonda alla quale parteciperanno i rappresentanti di OCC Sportello di orientamento sociale Biella, La Scialuppa CRT Onlus - Fondazione Anti Usura, Libera, Stefano Zucchi (Direttore Caritas Biella) e Associazione La Rete con lo scopo di illustrare il panorama normativo che permette di fornire un paracadute, un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà.

Gli obiettivi del corso sono compendiabili in quattro punti principali:

• Orientamento consapevole: fornire agli operatori gli strumenti necessari per comprendere meglio la situazione socio-economica delle famiglie assistite, favorendo decisioni più mirate nella gestione delle risorse economiche disponibili.

• Valutazione delle priorità: aiutare ad identificare le urgenze dei nuclei familiari in crisi, identificando le azioni più immediate e i servizi territoriali da attivare.

• Supporto nelle scelte finanziarie: promuovere una maggiore consapevolezza e capacità gestionale delle famiglie, riducendo il rischio stress finanziario.