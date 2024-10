Foto Club Biella presenta "Le Nostre Montagne": scorci fotografici del biellese montano.

Lo sguardo corre sul profilo delle nostre montagne.

Come una corona impreziosiscono il Biellese e ci sono care come i compagni delle scorribande giovanili o come i consigli saggi degli anziani.

La loro presenza è rassicurante.

Dalla tradizione abbiamo imparato a leggerne i messaggi, dallo scorrere degli anni a vederle cambiare in conseguenza delle azioni dell’Uomo e della Natura.

Il legame che si è creato è importante non solo per chi le vive da generazioni, ma diventa affettivo anche per chi le frequenta saltuariamente e le vede con occhi diversi, forse a volte più curiosi.

Qualunque sia il nostro pensiero nei loro confronti e gli aggettivi che potremmo usare per descriverle, credo che potremmo riconoscerne anche il potere curativo.

La qualità dell’aria, dell’acqua, la presenza di flora e fauna ben presenti e spesso protette, gli effetti positivi delle passeggiate, sono benèfici per nostra salute fisica, ma anche mentale ed emozionale.

L’azione terapeutica si espande al nostro interno.

Anche quando non possiamo raggiungerle a causa degli impegni o della salute, la loro presenza ci conforta e ci guida. Molte volte è là che vorremmo andare. Diventano un nostro riferimento. Teniamo gli occhi puntati sui loro contorni, ripensiamo ai loro santuari, ne ricordiamo i colori che sfumano in nuove stagioni.

Uno stimolo che ci orienta.

Queste immagini dei nostri luoghi del cuore sono un piccolo contributo a quelle che sentiamo come “nostre Montagne”, fatte di ambiente, storia, rispetto, fatica, vicinanza, lavoro, bellezza e medicamento per l’anima.