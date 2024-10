Dal Nord Ovest - Auto ribaltata, 29enne in codice rosso (foto di repertorio)

Grave incidente a Bianzè: giovane di 29 anni è stato ricoverato in codice rosso per le ferite riportate in seguito al ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 38 che collega il paese a Borgo d'Ale attraversando una vasta area coltivata a risaia.

Giunti sul posto per i primi soccorsi, i sanitari del 118 hanno provveduto al rapido trasferimento del ferito in ospedale. I dettagli dell'incidente sono in fase di ricostruzione.