Cossato, al via il raduno d'auto dedicato alle Fiat 500 storiche

Tutto pronto a Cossato per il raduno d'auto dedicato alle Fiat 500 storiche. L'iniziativa del “Club Amici della 500 – Biella”, con il patrocino del Comune, è in programma domani, alle 8.30, in piazza Angiono.

Intorno alle 11.20 è prevista la partenza, con giro per le vie della città. Al termine, aperitivo con pranzo finale e premiazioni nel pomeriggio.