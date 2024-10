Salute e prevenzione, Vigliano Biellese si tinge di rosa per sensibilizzare i cittadini.

Prevenzione oncologica e salute femminile, il mese di ottobre è dedicato alla ricerca per il tumore al seno e il Comune di Vigliano Biellese scende in campo per la sensibilizzazione dei cittadini. Diffusione dei corretti stili di vita e controlli regolari è ciò che l’amministrazione vuole diffondere alla comunità, aderendo all’iniziativa LILT for Women 2024 – Campagna Nastro Rosa.

Durante il mese di ottobre le fontane di piazza Comotto e piazza Martiri Partigiani sono state illuminate di rosa per invitare le donne a sottoporsi agli esami: “Invito tutte le donne – esorta il sindaco, Cristina Vazzoler - a cogliere le opportunità su cui questo mese in rosa focalizza l’attenzione. La prevenzione e la conoscenza del proprio corpo sono le chiavi per sconfiggere il tumore al seno, che attualmente rappresenta quasi il 30% di tutte le neoplasie. Autopalpazione e visite di controllo sono fondamentali. Se la sopravvivenza a questo tumore, a dieci anni, si attesta all’80% circa, dobbiamo rendere merito a tutti gli operatori che, con la ricerca e sul fronte sanitario, quotidianamente lavorano in modo instancabile per garantire prevenzione, diagnosi precise e precoci e cure sempre più mirate e meno invasive”.