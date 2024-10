Adunata Alpina 2025, a Pralungo i cittadini possono offrire ospitalità alle penne nere

Pralungo si sta preparando al meglio per l'Adunata degli Alpini del 2025. In queste settimane, sono giunte parecchie richieste di gruppi per soggiornare. Il polivalente è già tutto esaurito, così come la zona bocciofila, l'oratorio di Pralungo, gli spazi della Parrocchia di Sant'Eurosia e della Pro Loco.

“Anche il campo sportivo è stato messo a disposizione e stanno arrivando le richieste – spiegano dall'amministrazione comunale - Tuttavia chi volesse offrire ospitalità sia di spazi all'aperto per camper o tende, o alloggi o camere si può contattare i rispettivi capigruppo di Pralungo Federico Forgnone e Sant'Eurosia Gianfranco Salussolia. E’ previsto un rimborso spese. Inoltre anche su richiesta della sezione di Biella, si necessita di volontari per collaborare nei giorni dell’Adunata e quelli precedenti fornendo qualsiasi genere di aiuto per la buona riuscita della manifestazione”.