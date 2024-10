A Bioglio torna la rassegna di canto corale

Sabato 26 ottobre avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale di Bioglio la 38^ edizione della rassegna di canto corale, 4° incontro intitolato al poeta biogliese Fiorio Renè, organizzata dal Coro Biellese la Campagnola, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Nella bella cornice neobarocca della secentesca Chiesa di Santa Maria Assunta, oltre al coro biellese, diretto da Simone Capietto, che in qualità di padrone di casa, presenterà un assaggio del suo vasto repertorio, parte d’autore e parte popolare biellese, si esibiranno il Coro Alladium di Agliè (TO) diretto dal Maestro Giampiero Castagna e la Cantoria di Castelnuovo Nigra (TO) diretta dal Maestro Andrea Rolando.