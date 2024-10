Masserano, tamponamento tra due auto FOTO di Mauro Benedetti per newsbiella.it

Incidente a Masserano, lungo la Sp 142, in via 2 Giugno. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, e sembra che gli occupanti dei mezzi non siano rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri che hanno fatto i rilievi del caso e anche il 118.

Il tamponamento è avvenuto nei pressi della rotonda tra Masserano e Cossato.