Cerrione, auto si ribalta lungo la Bretella Lancia

Lungo la corsia di decelerazione in uscita dalla Bretella Lancia, nel comune di Cerrione, un uomo ha perso il controllo del suo mezzo, una Citroen c4 Picasso, e dopo aver colpito in guard rail è finito fuori strada e si è ribaltato.

Fortunatamente non sembra che abbia riportato gravi ferite, il conducente, di 46 anni di Candelo. È stato infatti trasportato in ospedale per accertamenti ma con lievi escoriazioni.

Sul posto sono invece intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre i Carabinieri di Vigliano si sono occupati dei rilievi del caso e hanno fatto viabilità.