A "IoLavoro" riflettori sulle Accademie di Filiera VIDEO

Le Accademie di Filiera sono state protagoniste all’edizione 2024 di Io Lavoro a Torino con lo scopo di spiegare ai giovani il nuovo concetto di formazione sul quale si basano.

Si tratta infatti di un progetto innovativo, capace di creare opportunità di formazione e crescita professionale per i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro in quanto consente di acquisire le competenze specifiche per rispondere alle esigenze di professionalità delle imprese piemontesi e superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che costituisce la vera e grande sfida.

Le undici Accademie, pensate per interagire con le principali filiere dei principali settori del tessuto economico produttivo, assegnano alle imprese un ruolo di primo piano nella formazione delle competenze, investendo sulla formazione continua e permanente per offrire quell’occupazione di qualità che deve contribuire a renderle sempre più competitive in Italia e nel mondo.

Come ha ricordato il vicepresidente della Regione Piemonte con delega a Formazione e Lavoro Elena Chiorino, “abbiamo voluto rivoluzionare questo concetto di formazione partendo proprio dalle esigenze delle imprese, facendo in modo che esse potessero collaborare a stretto contatto con gli enti formativi per declinare nel modo più preciso e puntuale possibile, proprio a misura di impresa, quelli che sono i corsi di formazione. Oggi chi frequenta un corso di formazione delle Accademie di Filiera, completamente gratuito perché sono finanziate dalla Regione con 96 milioni di euro, sa che si sta formando sulla base di specifiche richieste fatte dalle imprese e quindi sa che c’è un contratto di lavoro pronto alla fine del percorso formativo”.