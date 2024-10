Dal Nord Ovest - Macchina esce di strada e si ribalta sull'A5

Ieri sera, intorno alle 19.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A5, nel territorio di Alice Castello, per una vettura finita fuori strada finendo per ribaltarsi.

Una volta sul posto, le squadre del distaccamento di Livorno Ferraris e di quello volontario di Santhià hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area creando un varco per raggiungere i feriti e, assieme ai sanitari, poter prestare le prime cure prima di farli trasportare in ospedale.

Sul posto anche il sanitari di Caravino, la Polizia Stradale e il personale della viabilità.