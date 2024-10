Cossato, l'auto finisce fuori strada in Super per l'asfalto bagnato

Incidente stradale autonomo in Super, in prossimità dell'uscita di Cossato, in direzione di Valle Mosso. È successo nella mattinata di oggi, 24 ottobre: un'auto è finita fuori strada, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore.

Fortunatamente la donna alla guida è rimasta indenne. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro.