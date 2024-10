Gaglianico, dal Comune fondi per il trasporto degli allievi e per le gite, foto pixabay

Il Comune di Gaglianico ha deliberato uno stanziamento di € 1.500,00 quale finanziamento per il servizio di trasporto alunni per le uscite didattiche e visite guidate destinati all’Istituto Comprensivo di Gaglianico per l'anno scolastico 2024/2025.

In particolare i fondi sono così suddivisi: € 1.200,00 sono stati destinati per la scuola primaria e secondaria e € 300,00 per la scuola dell’infanzia.