Biella, al via il censimento popolazione e abitazioni

Come è noto, dal 2018 il censimento non si rivolge più a tutta la popolazione con cadenza decennale, ma coinvolge, ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie.

Già nello scorso mese di settembre, Istat ha inviato alle famiglie coinvolte nella rilevazione una lettera per posta, con le credenziali per compilare un questionario on line. Questa modalità sarà attiva fino al 9 dicembre 2024. Le domande sono molto semplici; riguardano nello specifico la composizione della famiglia, il grado di istruzione e l’occupazione svolta, le caratteristiche dell’abitazione e alcune abitudini di vita.

Per chi non si sentisse in grado o avesse necessità di aiuto, sono previste comunque altre modalità di risposta, tra cui: intervista faccia a faccia con un operatore del Comune presso gli uffici di via Battistero 4; intervista telefonica con un operatore comunale; intervista a domicilio con un rilevatore Istat, autorizzato dal Comune e munito di tesserino (a partire dal 12 novembre).

Per queste ultime modalità di risposta, alternative alla compilazione online, il termine viene spostato al 23 dicembre 2024.Dopo il 23 dicembre la rilevazione sarà chiusa e non sarà più possibile rispondere al questionario.Per qualsiasi dubbio o necessità, potete chiamare il numero del Comune di Biella (tel. 015-35.07.1) verrete messi in contatto con un operatore comunale che risponderà alle vostre domande e/o proporrà un appuntamento per completare l’intervista. (orario: mattino: 9.00 -> 11.30 – pomeriggio: solo LUN-MER-GIO - 14.15 ->15.15).

Per ulteriori informazioni, è attivo anche un Numero Verde Istat 800.188.802, tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21 (esclusi il 1° novembre e l’8 dicembre 2024).Precisiamo che i dati raccolti nel Censimento sono trattati in modo anonimo. L’ISTAT utilizza le informazioni solo a fini statistici, nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy.

