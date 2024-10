Miagliano, al via lavori in regione Prà d'Aranco (foto dalla pagina Facebook di Miagliano E-News)

Nuovo cantiere nel comune di Miagliano, con l'inizio dei lavori in regione Prà d'Aranco. Ne dà comunicazione il Comune sui propri canali social: “L'opera prevede la demolizione e la ricostruzione integrale di un tratto di circa 50 metri lineari di un muro di sostegno. L'intervento si è reso necessario per mantenere in sicurezza la viabilità lunga la strada”.