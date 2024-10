Tennistavolo, ottima prestazione del settore giovanile dello Splendor

E stata una giornata positiva quella dei giovani atleti dello Splendor al loro esordio stagionale al Grand Prix di Torino nella palestra di via Tempia.

Quattro terzi posti conquistati dai ragazzi supportati al seguito dal D.T. Matteo Bianchetto fiancheggiato da Daniela Sandigliano e Roberto Fazzari. Prova brillante per Riccardo Motta terzo sia nell'under 17 che nella 19/21, con Francesco Bidese al suo fianco nell'under 17.

Ottimo terzo posto per il piccolo Leonardo Ingribelli negli under nove, che con i suoi sette anni è il più giovane atleta del gruppo cossatese. Buon risultato per Tommaso Zoppello che arriva ai quarti negli under 17 e agli ottavi nei 19/21, mentre Mattia Zoppello disputa un grande girone nella categoria maggiore vincendo il girone e si aggiudica i recuperi nell'under 17.

Buone inoltre le prove di Alessandro Saitta che supera entrambi i gironi eliminatori e di Leonardo Alvarado che negli under 15 si porta vicino ai migliori. Lotta Adele Negrone al suo esordio ma si ferma alle eliminatorie , cosi come Lorenzo Caschili, anche lui purtroppo uscito nei turni preliminari. Prossimo appuntamento con il Grand Prix il 10 novembre con l'oramai classica tappa di Cossato alla palestra Aguggia.