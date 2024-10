Golf, Mantelli/Massucchi protagonisti alla Banca Generali Private by GolfSì

Sabato al Golf Club Cavaglià si è giocata la tappa del circuito Banca Generali Private by GolfSì (18 buche Louisiana a coppie Stableford). Una settantina i partecipanti, tutti gratificati da un tris di palline Titleist Pro V1, che si sono sfidati per dei preziosi premi in argento. Nel lordo vittoria di Barbara Paglieri e Massimo Barisone con 43 punti.

Nel netto a segno Alessandro Mantelli e Renato Massucchi con 49, seguiti da Andrea Ricca Barberis/Simone Calvo con 48 e Marco Cremaschi/Gabriele Pedroncelli con 47. 1° Seniores Lorenzo Sovera/Ruggero Giurlani 46. Prima coppia mista Ilaria Garbagnoli/Fabio Faraon 45. Nearest to the pin buca 6 Roberto Ferrara m. 1,79.