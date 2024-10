Guida per diventare insegnante di sostegno in Spagna. Il percorso accademico TFA

Negli ultimi anni, la formazione degli insegnanti in Europa, soprattutto in Italia e in Spagna, ha subito importanti modifiche, soprattutto per quanto riguarda la promozione dell'integrazione scolastica verso un'educazione inclusiva. A tal fine, la specializzazione in TFA (Tirocinio Formativo Attivo) come sostegno didattico è orientata a quegli insegnanti che desiderano lavorare con allievi che abbiano determinati bisogni educativi. Diventare insegnante di sostegno rappresenta una grande opportunità per gli educatori e, in Italia, è da un secolo che l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) accompagna l'evoluzione del sistema educativo investendo in processi di supporto e ottimizzazione dell'insegnamento scolastico. In questo articolo forniremo una guida di base per gli insegnanti che sono attratti da questa particolare formazione accademica.

Missione dell'insegnante di sostegno

Date le condizioni inclusive del nuovo insegnamento, la missione principale di un insegnante di sostegno è quella di favorire lo sviluppo di una strategia per un insegnamento inclusivo efficace. A tal fine, egli deve essere in grado di applicare metodologie specifiche che servano all'integrazione scolastica in linea con le caratteristiche specifiche di ogni classe.In questo senso, conseguendo la specializzazione TFA Sostegno INDIRE, l'insegnante referente viene considerato come parte fondamentale della gestione accademica della classe, in quanto il suo ruolo specifico lo posiziona come mediatore pedagogico all'interno del sistema educativo inclusivo. In questa prospettiva, l'insegnante diventa il responsabile di un Gruppo di Lavoro Operativo, che raggruppa il resto degli insegnanti della scuola per redigere il Piano Educativo Individualizzato che includerà gli studenti con disabilità nel loro gruppo classe. Gli obiettivi educativi di tale piano saranno stabiliti dall'insegnante di sostegno sulla base di consultazioni con i membri della famiglia e con gli specialisti che hanno seguito il bambino.

Che cos'è il TFA?

Date le premesse di cui sopra, possiamo riassumere che il TFA Sostegno è un corso di specializzazione che consente agli insegnanti di acquisire competenze specifiche nel campo del sostegno educativo. Il TFA comprende corsi teorici, attività pratiche e un tirocinio, garantendo un'esperienza formativa integrale.

Come diventare insegnante di sostegno TFA

Tutti gli aspiranti insegnanti di sostegno devono essere in possesso di un'abilitazione all'insegnamento valida. Inoltre, devono aver acquisito l'abilitazione al sostegno attraverso il corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). Infine, devono superare il concorso applicato per ottenere l'accreditamento. D'altra parte, i titoli accademici che si possono richiedere dipendono dal fatto che il candidato desideri lavorare sia nelle scuole dell'infanzia, primarie oppure secondarie.

Specializzazione TFA all'estero

Un aspetto interessante da tenere in considerazione è la possibilità di formarsi come educatore di sostegno all'estero, grazie alle linee guida emanate dalla Comunità Europea. Tali normative promuovono la mobilità dei professionisti e consentono agli insegnanti di partecipare a programmi di specializzazione in altri Paesi dell'UE. Questa opportunità non solo arricchisce il bagaglio professionale, ma offre anche una prospettiva internazionale sull'educazione inclusiva. A questo proposito, la Spagna è un importante centro di attrazione per l'acquisizione delle conoscenze necessarie al TFA, grazie ai suoi grandi progressi in questo campo. Uno dei percorsi piú accreditati con selettivitá e numero chiuso viene offerto da SIFE FORMAZIONE che per prima dal 2014 offre tali percorsi specializzanti con piani di studi uguali a quelli italiani. In Piemonte vi è una sede partner ufficiale SIFE a Biella, la BIELLA FORMA, centro di formazione convenzionato con l'Universitá telematica Ecampus e facente parte della rete di imprese UNICURS. In conclusione, un corso di sostegno TFA in Spagna è una buona opportunità per coloro che desiderano specializzarsi nell'insegnamento ad alunni con bisogni educativi speciali. La mobilità internazionale e la possibilità di formarsi all'estero ampliano ulteriormente le prospettive di carriera. Con la giusta preparazione, gli insegnanti possono affrontare le sfide dell'inclusione e contribuire a una migliore istruzione per tutti.

Quali saranno i titoli esteri ammessi ai percorsi INDIRE?

La maggior parte dei dubbi sul tfa per coloro che hanno conseguito la specializzazione all’estero riguarda ai requisiti di accesso.

I percorsi per chi ha conseguito il titolo estero sono disciplinati dall’art 7 ai sensi del quale coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto hanno:

Conseguito all’estero il titolo di specializzazione sul sostegno e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento. Solo nel caso in cui vi è un contenzioso giurisdizionale in corso possono iscriversi ai percorsi INDIRE se contestualmente all’iscrizione rinunciano al contenzioso stesso rinunciando sia all’istanza che al contenzioso. I percorsi conseguiti all’estero che potranno essere valutati positivamente e convalidati da Indire avranno caratteristiche specifiche.



Tra i tantissimi Tfa sostegno erogati all’estero online in Italia, quello erogato da SIFE FORMAZIONE tramiti le proprie sedi partner ufficiali in Italia come BIELLA FORMA, è l’unico con

selettivitá e programmaticitá concedendo il massimo punteggio nell graduatorie docenti e assicurando standard e caratteristiche educative di standard molto elevati.

Durata del corso di sostegno TFA

Il corso dura almeno 8 mesi. Al suo termine, lo studente otterrà il titolo corrispondente per diventare insegnante di sostegno. Come già detto, è necessario sostenere una prova selettiva e la preparazione dei futuri insegnanti avverrà attraverso laboratori, corsi specifici e prove pratiche; in questo modo si potrà acquisire una solida formazione psicopedagogica e una più profonda comprensione della didattica, seppur completamente online.