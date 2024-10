Bioglio, atto vandalico al cimitero: non c'è più rispetto nemmeno per i cari defunti

Non c'è più rispetto, nemmeno per i cari defunti. È notizia di questi giorni che, nel cimitero di Bioglio, ignoti hanno scagliato un'anfora di circa 30 chili contro una tomba danneggiandone la lastra in pietra.

Un atto vandalico insensato e irriguardoso, subito segnalato e denunciato alle forze dell'ordine.