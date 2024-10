Anziana trovata senza vita in casa, tragica scoperta a Biella (foto di repertorio)

Tragica scoperta a Biella. Nella mattinata di oggi, 22 ottobre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di circa 84 anni all'interno della sua abitazione.

Sul posto, oltre agli agenti di Polizia e ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Stando agli accertamenti di rito, la morte sarebbe da attribuire a cause naturali.