Ginnastica Biella, Veronica Pastorato sfiora il podio

Domenica 20 ottobre, a Torino, presso il centro tecnico federale di Via Pacchiotti, Veronica Pastorato unica rappresentante di Ginnastica Biella in pedana, ha partecipato al campionato individuale Gold in categoria Junior 2.

La gara era la prima per Veronica dopo la pausa estiva e l’inizio dell’anno scolastico, pertanto la sua preparazione non era certamente completa, ma il suo impegno non è mancato, sfiorando il podio nella classifica generale solo a causa di un paio di errori. Quarto posto quindi, mentre sale sul podio in terza posizione nella specialità del Volteggio e delle Parallele.

Per la seconda gara in calendario, prevista per il 3 novembre, ci sono ottime probabilità di poter meglio figurare completando nel frattempo la preparazione. La Società ringrazia Veronica, non sarà difficile riprendere il giusto ritmo di gara per ottenere le soddisfazioni che merita. Si ringrazia anche la Tecnica Sitnikova Irina che ha accompagnato Veronica in pedana e la famiglia tutta, sempre presente!