Biella rende onore ai componenti della spedizione sul K2, ecco chi sono FOTO

Oggi, 21 ottobre 2024, sono stati ricevuti presso la sala consiglio del comune di Biella, dal Sindaco, Marzio Olivero, i membri della spedizione del K2 del CAI di Biella composta da Tommaso Lamantia, Matteo Sella, Gian Luca Cavalli, Cesar Rosales, Dario Reniero e Donatella Barbera, svoltasi lo scorso luglio. Presente alla cerimonia anche Andrea Formagnana presidente CAI sezione di Biella.

L’obiettivo della Spedizione è stato quello di celebrare il 70esimo anniversario della prima ascensione della seconda montagna più alta del mondo, impresa a cui prese parte anche il biellese Ugo Angelino. In precedenza, l’alpinista e pioniere della fotografia di montagna, Vittorio Sella, fu al seguito del Duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia, nell’esplorazione del ghiacciaio del Baltoro e le sue relazioni e fotografie sarebbero state essenziali per il felice esito della spedizione del 1954.

Questa impresa alpinistica è il simbolo del binomio fra il Biellese e la montagna e, inoltre, rappresenta il carattere determinato, curioso e pioneristico che i Biellesi, nei secoli, hanno dimostrato di avere. Per tali ragioni la Città ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti i membri della Spedizione con una speciale menzione d’onore. Presenta alla cerimonia anche Massimo Coda, parascalatore biellese, che non ha partecipato alla spedizione sul K2 ma che insieme ad Andrea Lanfri, nell’ambito del progetto ‘Due uomini una gamba’, lo scorso luglio, è riuscito ad aprire una nuova via sul Monte Kenya nel corso della spedizione sostenuta dalla sezione di Biella del Club alpino italiano.

Anche a lui il sindaco, Marzio Olivero, ha consegnato una menzione d'onore per l'alto risultato raggiunto simbolo dell’amore per la montagna ma anche per la resilienza dimostrata in questa impresa alpinistica.