La pioggia non rovina la festa, a Tollegno si corre il Lana Boschi Lavatoi FOTO e VIDEO

La pioggia non rovina la festa, a Tollegno si corre il Lana Boschi Lavatoi (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

“La pioggia non ha spento gli entusiasmi. Anzi, ha dato un valore in più all'intera manifestazione. Gli oltre 190 partecipanti alle diverse gare in programma sono stati eroici, impavidi. Un sentito grazie a tutti loro”.

Parola degli organizzatori dell'undicesima edizione di Lana Boschi e Lavatoi, la corsa podistica non competitiva, andata in scena nella mattinata di oggi, 20 ottobre, nel comune di Tollegno. Circa 8,5 i chilometri percorsi dagli appassionati sportivi.

Alla fine, sono giunti primi al traguardo Enrico Alfisi e Valeria Bruna; Francesco Martinelli, invece, è stato il primo tollegnese ad arrivare all'arrivo. Come in tutte le edizioni passate, il ricavato dell'evento podistico verrà interamente devoluto.