Il TeamVolley giganteggia, piegata 3-0 Lilliput

Il Bonprix TeamVolley conquista i primi tre punti della stagione 2024/25 in Serie B2 nazionale. Quello che era sfuggito a Moncalieri è stato ripreso con gli interessi a Lessona, contro la Lilliput Pallavolo di Settimo Torinese. Il 3-0 finale è stato meritato ma per nulla scontato.

Solito sestetto per coach Preziosa: Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Gualinetti in banda, Fizzotti libero, Bonini e Fallarini centrali. Primo set equilibrato negli scambi iniziali, fino a una piccola spallatina del Bonprix sull’8-5. Nulla di che, perché le torinesi rimettono il parziale in bolla. Tanti gli errori in battuta, da ambo le parti. Sugli scudi in attacco, Gualinetti da una parte e Costa dall’altra. Un ace al servizio di Filippini forza il primo time-out ospite sul 16-13, poi ancora poco dopo sul 19-14. Il gap rimane quello fino all’errore in attacco della Lilliput che vale il 25-19. Secondo parziale che parte in maniera simile al precedente, con un mini-break delle ospiti a mettere pressione al TeamVolley. Le lessonesi alzano il muro, Fizzotti e Gualinetti danno spettacolo nelle due fasi di gioco. Settimo chiama time-out sul 12-10, ma il set non ha padroni e Preziosa fa altrettanto sul 15-14. Lilliput mette la freccia e prova a scappare sul 16-18. Secondo tempo del Bonprix, entrano Biasin e Daffara per Filippini e Caimi. Una chiamata folle dell’arbitro regala il +3 alle torinesi, la scossa che serviva per mettere in partita il pubblico e le biancoblù. Rientra lo starting-six e inizia la fase più spettacolare della serata.

Secondo time-out Lilliput sul 20 pari, poi uno scambio omerico e combattutissimo per il 22-22. Succede di tutto, fino all’attaccone all’incrocio delle linee di capitan Diego per il 25-22. Nel terzo set il TeamVolley parte convinto e ringalluzzito dalle recenti prodezze. Il Bonprix tiene il pallino del gioco fino al 10-6: la panchina della Lilliput prova a rompere l’inerzia, ma sul 15-9 siamo al punto di prima. La frazione sgocciola inesorabilmente verso la metà-campo biancoblù. Parte la solita girandola di cambi palleggi-opposto-banda, nel finale entra per servire anche Francoli. I tentativi di risalita della Lilliput vengono respinti con perdite e le ospiti – pur con orgoglio e senza regalare nulla – devono alzare bandiera bianca. I primi tre punti della stagione arrivano in calce alla parallela di Diego sul 25-20.

Coach Fabrizio Preziosa commenta: “Partita sudata più che altro nel secondo set, mentre credo che gli altri parziali siano stati eloquenti. Siamo riusciti a condurre dall’inizio: buona la gestione, tolto qualche errorino di troppo che ha permesso a Lilliput di avvicinarsi. Non abbiamo giocato bene tecnicamente nel set centrale, ma siamo state brave a reagire pur non costruendo grandi azioni in side-out e break-point. La rimonta nella fase finale ha reso più semplice l’approccio al terzo parziale. Sabato scorso avevamo di fronte un avversario dalla qualità molto alta, che non ci aveva permesso di comandare la partita come questa sera. La cosa più importante era portare a casa i tre punti. In questa occasione dovevamo assolutamente sbloccare la classifica, essendo un match casalingo contro un avversario diretto che – proprio come noi – lotterà per salvarsi in maniera tranquilla”.

Mvp di serata, la neolaureata (...congratulazioni!) Sara Fizzotti: “Una partita che è stata tesa in certi momenti, però dopo la sconfitta di Moncalieri avevamo davvero voglia di vincere. Questa volta c’era l’avversaria giusta per poterci riuscire, mantenendo il nostro ritmo. Siamo riusciti a farlo molto bene per lunghi tratti e sono molto contenta perché la squadra lo meritava. In effetti per me è stata una settimana impegnativa, mi sono laureata giovedì e questo è un regalo che desideravo molto: sono felice che sia arrivato. A Lessona mi sto trovando molto bene, con lo staff che ci segue tantissimo e non è per niente scontato. Soprattutto, con le mie compagne di squadra stiamo creando un bel gruppo, che ci porterà ad ottenere dei risultati”.

SERIE B2 Girone A - 2a giornata Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – LILLIPUT PALLAVOLO 3-0 (25-19/25-22/25-20)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Daffara, Diego 9, Gualinetti 14, Biasin 2, Francoli, Bonini 8, Fallarini 5, De Carlini ne, Macchieraldo ne, Filippini 13, Sola ne, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.

LILLIPUT PALLAVOLO: Ostellino, Rosina, Rolle, Morello (L1), Bonansea, Costa, Olivero, Stellin, Busso, Obakhavbaye, Cortelazzo, Camolese, Bruno. Coach Andrea Betetto, vice Cristina Collaveri.