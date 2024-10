Incidente stradale tra Pollone e Biella. È successo nella prima serata di ieri, 19 ottobre: stando alle prime ricostruzioni, sembra che il conducente, un uomo di 69 anni, abbia accusato un malore alla guida e sia finito a lato della carreggiata.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi assieme ai Vigili del Fuoco.