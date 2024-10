Calcio, ko pesante per la Juve Next Gen: al Pozzo di Biella passa Avellino (foto di Enrico Eletto)

Pesante sconfitta casalinga per la Juventus Next Gen, superata 3 a 0 dall'Avellino al Pozzo Lamarmora di Biella. Pubblico delle grandi occasioni, giunto per assistere alla decima giornata del girone C del campionato di Serie C.

Decisive le reti messe a segno da Rigione, Vano e Mutanda. L'undici bianconero allenato da mister Montero è ora fanalino di coda del gruppo, assieme a Taranto.