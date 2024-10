Api, in arrivo un altro flagello, la "Vespa Velutina"

In un momento in cui il riscaldamento globale influisce sulla biodiversità

le api ne risentono portandole ad avere un'esistenza difficoltosa. In aggiunta è in arrivo una specie aliena che mina ancora di più la sua esistenza: la Vespa Velutina.

Il Dottor Paolo Detoma, tra i migliori esperti del settore apistico, ha ricevuto una importante segnalazione: "Nella zona di Verrone è stata catturata un'immagine di una vespa sul fiore di camelia, che è stata riconosciuta come il famigerato calabrone asiatico. E' importante che chiunque veda un nido o l'insetto lo faccia sapere alle ASL, poiché da un nido, l'anno successivo potrebbero nascere da 30 a 40 colonie. E' già in atto un'azione di coordinamento con l'ASL per contattare tutti gli apicoltori dei dintorni e invitarli a mettere le trappole per delimitare la zona di bottinamento. Inserire trappole zuccherine permette, nei primi mesi autunnali, di catturare le nuove regine appena nate in modo da contenerne la proliferazione."

Nei prossimi giorni si tenterà di individuare il nido con un sistema radar messo a disposizione dall' Associazione regionale Aspromiele in grado di seguire i calabroni nel loro ritorno al nido.