Dominio Martin in Australia, pole e poi vittoria nella sprint

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) protagonista assoluto del sabato di Phillip Island. Lo spagnolo prima fa la pole position e poi stravince la Sprint Race del Gran Premio dell'Australia, mettendo in luce un passo gara mostruoso. Martin centra la settima pole stagionale col tempo di 1'27"296, guadagnandosi il diritto di scattare davanti a tutti anche nella gara di domani. Affiancato in prima fila da Marc Marquez (Ducati Gresini, +0"594) e Maverick Vinales (Aprilia, +0"695) e con Pecco Bagnaia leggermente attardato - quinto tempo per il due volte campione del mondo, più lento di 1"182) -, Martin domina la sprint chiudendo davanti allo stesso Marquez, secondo nonostante la partenza sbagliata. Il podio viene completato da Enea Bastianini (Ducati), solo quarto Bagnaia che nella classifica iridata scivola ora a -16 dallo spagnolo della Pramac. Chiude quinto, invece, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina). Nell'ordine, completano la top ten Franco Morbidelli, Raul Fernandez, Aleix Espargaro, Augusto Fernandez e Luca Marini. A due giri dal termine Vinales e Bezzecchi si sono resi protagonisti di una brutta caduta. A causa del forte vento, l'italiano ha tamponato in staccata Vinales, provocando la caduta di entrambi. Out anche Acosta, Miller, Zarco e Alex Marquez.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).