Condivisione ed esperienza: a Cerino Zegna si incontrano le associazioni sportive di Valdilana.

I° Incontro plenario delle Associazioni Sportive di Valdilana.

Erano tutte presenti le 22 associazioni Sportive che operano nel comune di Valdilana, ieri sera presso il Cerino Zegna di Ronco per questo incontro fortemente voluto dall’amministrazione e in particolare dell’assessore allo sport e alle associazioni Francesca Barioglio con il supporto del consultore Giorgia Bortolan e con l’assessore a eventi e comunicazione Marco Carravieri.

Il Sindaco Mario Carli ha esordito ringraziando i convenuti e portando i saluti dell’amministrazione. Nel suo intervento, parole come sostenibilità, rete, collaborazione e coprogettazione hanno evidenziato l'importanza di un approccio condiviso e integrato per affrontare le sfide attuali, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel promuovere iniziative che favoriscano il benessere della comunità e lo sviluppo del territorio in un'ottica di lungo termine.

Molto interessante, a detta dei partecipanti la presentazione di tutte le associazioni, primo passo per conoscere i partner sul territorio e stringere intese e collaborazioni. Non solo conoscenza, ma concretezza e spunti proattivi quelli che si sono susseguiti, con le proposte di tavoli condivisi per agevolare gli aspetti burocratici, la ricerca di bandi e di promozione delle attività sul territorio.

Risalto è stato dato al tema della promozione delle attività verso l’esterno, sono stati presentati i progetti di comunicazione attivati dall’amministrazione, tramite i canali social e i media locali sensibilizzando i presenti nell’essere interessati a condividere la progettualità, ma anche la restituzione degli eventi svolti.

Un tavolo partecipato e concreto, dove tutti gli invitati hanno dato il loro contributo con interventi propositivi e di apertura verso le proposte avanzate, ognuno con specificità e caratteristiche che sono proprie dell’identità di ogni associazione, ma tutti concordi nel lavorare sinergicamente per fare il “bene e il bello” del nostro territorio.