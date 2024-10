Castagne d’Autunno a Bagneri. Alla scoperta di tradizioni, storia e natura

Gli Amici di Bagneri, insieme all’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e l’Associazione Biellese del Castagno, propongono una serie di attività che si protrarranno per tutto l’autunno, per offrire l’opportunità di immergersi nella storia e nella cultura del castagno.

Per tutto il mese di ottobre, ogni domenica, sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Civiltà Montanara. Dalle 14:30 alle 18:30, gli operatori della Rete Museale Biellese accoglieranno i visitatori, guidandoli in un percorso che racconta la vita di montagna. Una particolare attenzione verrà dedicata alla sala del castagno, dove strumenti antichi e pannelli informativi illustrano l’importanza di questa pianta nella vita delle comunità locali. I visitatori potranno anche osservare le tradizionali graa, antichi essiccatoi che da secoli vengono utilizzati per la lavorazione delle castagne, un vero e proprio viaggio nel tempo.

Un appuntamento imperdibile sarà la “Passeggiata tra i castagni”, prevista per domenica 10 novembre, con la guida esperta di Fabio Porta, agronomo forestale e autore dei pannelli esposti all’Ecomuseo. Sarà un’occasione per esplorare i boschi di castagno, scoprendo le caratteristiche botaniche e l’importanza storica di questi alberi per la zona. L’autunno culminerà, se il raccolto lo permetterà, con un evento particolarmente suggestivo: la “Battitura delle castagne”.

L’appuntamento, previsto per dicembre, vedrà i partecipanti assistere a questa antica pratica che segna l’ultimo passo nella lavorazione delle castagne, utilizzando la graa, l’essiccatoio tradizionale. La data sarà confermata a seconda della quantità di castagne disponibili e il programma verrà reso noto appena possibile.Ma Bagneri non si ferma qui: anche al di fuori degli eventi principali, ogni domenica il borgo e il suo Ecomuseo sono sempre aperti alla visita grazie all’impegno dei volontari degli Amici di Bagneri, che con dedizione e passione assicurano accoglienza e la possibilità di scoprire questo angolo di storia montanara.