Roppolo Futura: "Un’occasione sprecata per parlare seriamente delle soluzioni alla scarsa copertura telefonica"

"Abbiamo appreso dall’intervista al Sindaco Palazzo su un giornale locale che il 90% dei roppolesi si sarebbe già espresso contro l’antenna proposta per migliorare la telefonia mobile a Roppolo.

Siamo fortemente perplessi nel considerare come rappresentativa una consultazione estemporanea e non verificata con solo i partecipanti alla serata, circa 60, e non tutti di Roppolo, ben lontani dagli almeno 700 aventi diritto al voto.