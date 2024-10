Curiosità: Alle Porte Palatine di Torino c'è l'impronta di un cane "antico romano"

Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi lascia un'impronta indelebile nella vita degli altri? Anche i nostri amici a quattro zampe la lasciano, per l'amore che donano ai propri padroncini senza chiedere nulla in cambio.

Risalente a circa 2100 anni fa, essa è incisa su ciò che resta di vecchi muretti attorno alla Porta, nella zona di via XX settembre. In particolare, tale impronta si trova su una piastrella del basamento di quella che era la Porta Principalis Dextera, ossia quella che consentiva l'accesso da nord alla Augusta Taurinorum, la città di Torino.

Anticamente, i mattoni in terracotta prendevano forma in fornaci allestite direttamente presso il cantiere stesso. Dopo la cottura, in attesa dell'asciugatura, passavano ai carpentieri. Poteva capitare che gli operai stessi, inavvertitamente, lasciassero il segno delle proprie dita nel materiale ancora fresco. E così un cane, probabilmente un pastore tedesco, si intrufolò indisturbato nel cantiere e, di soppiatto, poggiò la zampa sul mattone ancora non totalmente asciugato, lasciando suo malgrado l'impronta che è distintamente visibile ancora oggi.