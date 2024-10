Taekwoondo, medaglie per il team Kwan Biella

Il torneo Tuscany Open del 12 e 13 ottobre si è concluso con emozioni contrastanti per il team Kwan. Tra vittorie e sconfitte, la squadra porta a casa una medaglia d'argento e una di bronzo, dimostrando impegno e determinazione.

Alessia Pozzato ha brillato nella sua performance, conquistando la medaglia d'argento. Nonostante abbia affrontato una finale impegnativa contro un avversario nettamente più forte, Alessia ha mostrato coraggio e determinazione, combattendo fino all'ultimo. Alla sua seconda gara, Hyane Abrar ha ottenuto una medaglia di bronzo. Abrar ha dovuto affrontare la tensione pre-gara, che si è rivelata un ostacolo quasi maggiore del suo avversario. Nonostante le difficoltà, è riuscita a mantenere la calma e a salire sul podio. Bagatello Alessandro e Cian Federico, purtroppo, non sono riusciti a superare il primo turno del torneo.

Nonostante l'esito amaro, entrambi gli atleti hanno guadagnato un'esperienza preziosa che sarà fondamentale per le future competizioni. Il team Kwan non si arrende e guarda avanti con entusiasmo alla prossima gara, che si terrà a Schio il 9-10 novembre. Il maestro Roberto Fittabile, cha ha accompagnato i ragazzi, è sicuro: “Con la tenacia e l'impegno che hanno dimostrato gli atleti, non c'è dubbio che saranno pronti a dare il massimo nella prossima gara. Inoltre ci tengo come sempre a ringraziare i genitori che hanno accompagnato i ragazzi e dato il loro supporto durante tutte le fasi di gara”.