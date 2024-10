La biellese Elisa Givonetti, campionessa regionale di Enduro

Elisa Givonetti, 21 biellese, è la nuova campionessa ragionale di Enduro.

Elisa corre da quando ha 5 anni e a 8 anni ha iniziato a correre in pista.

"Fino da piccola ho respirato l'odore della miscela di papà che correva anche lui. Per me è stato naturale iniziare, quella delle moto è una passione che praticamente ho sempre avuto", racconta Elisa, che in sella alla sua TM 125 con i colori del Moto Club Azeglio con 4 gare vinte su 5 ha vinto il campionato regionale domenica 13 ottobre a Priero in provincia di Cuneo.

Una carriera non da poco con un Trofeo KTM nel 2020, gli assoluti oltre al Six Days enduro nel 2021 con la maglia azzurra nella squadra nazionale.

Ora Elisa sta per laurearsi. "Gli ultimi due anni li ho un po' sacrificati per lo studio - continua - ma va bene così. Ora mi laureo, quindi proseguirò con gli studi e naturalmente con la passione per le moto".

Intanto Elisa come prossimo appuntamento ha in calendario il Trofeo delle Regioni in Sardegna, e con la nuova stagione potrebbe esserci anche qualche novità.