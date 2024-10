Bocce, il poker Ternenghese Ronchese è vincente a Buronzo.

In semifinale Ternenghese Ronchese ha battuto 13-9 Quaronese (Marco Barattino, Bruno Allegra, Massimo Mazzola, Enrico Bertona), per poi sconfiggere in finale 13-8 Novara Bocce (Roberto Beretta, Renato Marchetti, Mauro Marchetti, Mario Siracusa), che aveva eliminato 13-6 i padroni di casa di Jolly Club (Maurizio Badini, Alessandro Bortolan, Enrico Fornaro, Paola Ramella Pezza).