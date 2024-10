Fabbriche Aperte Piemonte 2024, il Maglificio Maggia apre le porte al pubblico

Maglificio Maggia è un’azienda storica del territorio biellese con sede a Occhieppo Superiore nello stabilimento originario del 1780; la famiglia Maggia, alla nona generazione, guida l’azienda che ad oggi produce e commercializza in tutto il mondo tessuti a maglia destinati ai più prestigiosi brand globali.

Il reparto di tessitura interno all’azienda conta oltre 40 telai circolari di ultima generazione, che lavorano tutte le fibre più pregiate: sempre ad Occhieppo è presente anche un reparto di tintoria e finissaggio con ciclo cotoniero e l’accurato controllo qualità.

“Ascoltiamo il passato per un futuro responsabile”; questa è la mission aziendale, che si declina in ogni aspetto della produzione di Maglificio Maggia, volta a ricercare l’eccellenza partendo dalle materie prime, con il supporto dei propri preziosi collaboratori e di pro cessi all’avanguardia per diffondere nel mondo il proprio saper fare.

I valori di Maglificio Maggia comprendono anche l’attenzione al territorio biellese e alle aziende che lo popolano e creano valore per lo stesso; proprio per questo motivo ha deciso di aderire anche nel 2024 al progetto Fabbriche Aperte Piemonte, che è un’importante iniziativa di avvicinamento del pubblico alle realtà aziendali.

L’anno scorso il successo è stato inaspettato e quest’anno le prenotazioni sono in linea con le aspettative, ciò è un importante segnale di interesse da parte del pubblico per le realtà aziendali; per le imprese è un’occasione unica di mostrare cosa succede “dietro alle quinte” dei prodotti che commercializzano, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del lavoro dei propri collaboratori e smentire il sentore comune che il lavoro in fabbrica non sia interessante.