Chiavazza, cantiere all'elementare XXV Aprile, classi ancora senza lavagna

La prima campanella in classe è suonata l'11 settembre, ma ad oggi venerdì 18 ottobre, a oltre un mese di distanza, nelle classi nei moduli dell'elementare XXV Aprile a Chiavazza, le maestre fanno lezione ai bambini senza potersi avvalere della lavagna, perchè non sono ancora state piazzate.

Lunedì 18 dicembre 2023, è partito il cantiere all'interno della scuola Primaria Crosa, conosciuta da tutti come XXV Aprile, a Biella Chiavazza, realizzato con i fondi di Rigenerazione Urbana (riqualificazione attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico). Due milioni e 500mila euro il valore del progetto.

A fine luglio amministrazione, scuola e genitori si sono incontrati per fare il punto dei lavori. E in quell'occasione è stato annunciato che i bambini da settembre avrebbero seguito le lezioni dentro a 11 moduli che hanno trovato spazio nel cortile. Così è. La scuola è ripartita con gli studenti negli 11 moduli. L'ambiente è sereno, ma immaginare di avere una LIM è impossibile: nella "nuova scuola" manca ancora la connessione internet.

La dirigente del comprensivo Biella 2 cui fa capo la XXV Aprile Lucia Azzolina ha sollecitato più volte il Comune, e ha un rapporto continuativo di confronto con uffici, dirigenti e amministratori, ma per via di problemi tecnici e ritardi nelle consegne dei materiali, è in attesa che tutto riparta al meglio.

Le maestre ce la stanno mettendo tutta per fare vivere questi mesi ai bimbi in serenità, ma adesso sono in difficoltà serie.

Lunedì 21 ottobre è stato programmato l'ennesimo sopralluogo per la connessione e per le lavagne. Che siano LIM o quelle in ardesia in cui si scrive con il gesso, o quelle dove si scrive con il pennarello saranno bene accette, l'importante è che gli insegnanti siano messi nelle condizioni di lavorare.

Ancora senza spazi propri è anche l'associazione Genitori di Chiavazza, che ha sede in alcune stanze dell'edificio in piazza, nella scuola, che secondo le previsioni del Comune sarebbero dovute essere a disposizione di associazione bimbi e famiglie a settembre con l'inizio della scuola. Così però non è. Da settembre pre scuola e dopo scuola si svolgono all'interno dei moduli, per concessione della scuola. La sede è ancora un cantiere.