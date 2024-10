Le piogge battenti di queste ore hanno messo a dura prova il territorio biellese. Sono diverse, infatti, le segnalazioni di piante cadute nei comuni di Bioglio, Callabiana, Sagliano Micca, Salussola, Strona e Valdilana.

In tutti i casi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le squadre AIB per la rimozione degli alberi e la messa in sicurezza delle arterie stradali.